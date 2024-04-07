Anadolu'nun ilk manastırı Vazelon'a sadece uzaktan bakılıyor

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Trabzon'da Anadolu'nun ilk manastırı olan Vazelon Manastırı'nı görmek isteyenler yolu olmayan manastıra sadece uzaktan bakabiliyor.

Türkiye'de inanç turizminin önemli merkezlerinden Trabzon'un Maçka ilçesinde kaderine terk edilen Vazelon Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yapım tarihi M.S 270 ve 317 tarihleri arasına dayanan ve yaklaşık 100 yıldır terk edilmiş şekilde bulunan manastırı ziyaret etmek için gelen İshak Emir, "Buraya gelirken bayağı heyecanlandık, Sümela Manastırı aklımızda olan bir yer, ona benzer şekilde görebilir miyiz diye düşündük. Ama maalesef gördüğünüz gibi patika yolu dahil yok. Araç yolu çok kötü. Aslında böyle bir yapı biraz daha bakımlı olsa, tadilat yapılsa bence çok turist çekebilir. Yanına kadar çıkamadık.

Patika yoldan gitmeyi denedik ama gidemedik, çok zor. Ancak uzaktan gördüğümüz kadarıyla müthiş görünüyor. Kayaların üzerine yapılmış, kolay yapılacak bir yapı değil, çok enteresan bir yapı. Oraya kadar insanlar rahat çıkabilse çok insanın rağbet edip buraya geleceğini düşünüyorum. Buraya gelen yol düzeltilebilir, çok kaliteli bir asfalt olmasa bile araçların rahat gidip geleceği bir yol olabilir. Yoldan manastıra düzgün bir patika yapılabilir" dedi.

BAKTIKLARI KADAR GÖRÜYORLAR

Vazelon Manastırı'nı görmek için geldiklerini belirten Zehra Emir ise "Yolda bayağı zorlandık gelirken. Normalde burada manastıra çıkan bir patika yol varmış sanırım. Çünkü şelalenin yanından biraz tırmandığımızda patika yola benzer bir yol gördük ama yol gerçekten kötü, ulaşamadık manastıra kadar.

Gönül ister ki restore edilmiş olsun, içerisini görelim ancak yanına kadar çıkmaya cesaret edemedik açıkçası. İnternetten baktığım görüntülerine yakından bakabilmek isterdim gelmişken ama sadece buradan bakabildiğimiz kadar gördük" diye konuştu.

Tarihi hakkında çok az bilginin bulunduğu Vazelon Manastırı 4. kattan oluşurken, en üst kısmına inşa edilen kilisenin duvarlarında günümüze ulaşan freskler bulunuyor.