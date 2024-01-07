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Ankara'da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve ekip sevk edildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi