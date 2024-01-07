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    Ankara'da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve ekip sevk edildi.

    Ankara&#039;da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi.

    Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Ankara'da 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
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