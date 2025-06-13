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Ankara'da o yaş aralığına ulaşım ücretsiz oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da o yaş aralığına ulaşım ücretsiz oldu!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da 62-64 yaş arasını ilgilendiren bir haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, söz konusu yaş aralığındaki kişilerin EGO Genel Müdürlüğünün işlettiği raylı sistemleri belli saatlerde ücretsiz kullanmasına karar verdi.

Başkentte 62-64 yaş arasını sevindirecek bir haber geldi.

ABB Meclisi haziran ayı dördüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara'da o yaş aralığına ulaşım ücretsiz oldu! - 1. Resim

ÜCRETSİZ OLACAK SAATLER BELLİ OLDU

Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, EGO otobüslerini 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatlerinde ücretsiz kullanabilen 62-64 yaş aralığındakilerin, EGO'ya bağlı raylı sistemleri de yine aynı saatlerde ücretsiz kullanabilmesini içeren başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğünce duyurulacağı belirtildi.

Oturumda, Kalecik Belediye Başkanlığına nakdi yardım yapılmasına, ABB ile Kilis Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalanmasına ilişkin başkanlık yazıları da oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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