YEŞİM ERASLAN / ANKARA - ABD ile İran arasında karşılıklı sert açıklamalara rağmen diplomatik kanalların açık tutulması, krizin kontrol altına alınabileceğine dair umutları artırıyor. Yarın Antalya’da başlayacak Diplomasi Forumu’nun ana gündem maddelerinden biri de ABD-İran savaşı olacak.

ŞERİF DE KATILACAK

‘Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek’ temasıyla yapılacak forum, artan jeopolitik gerilimler, değişen güç dengeleri ve uluslararası sistemde derinleşen belirsizlikler bağlamında dünya diplomasisini bir araya getirecek. Pazar günü sona erecek olan foruma, ABD ve İran’ın yeniden masaya oturması için yoğun diplomasi trafiği yürüten isimlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak. Şerif’in Suudi Arabistan ve Katar turunun ardından Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Özellikle Pakistan’da planlanan temaslar ve arka kapı diplomasisi, ateşkes ihtimalini canlı tutuyor. Bu kritik süreçte Türkiye ise denge politikası ve çok taraflı diplomasi girişimleriyle öne çıkıyor. Ankara’nın hem Batı hem de bölge ülkeleriyle kurduğu temaslar, krizin kontrol altına alınması açısından önemli bir zemin oluşturuyor. Uzmanlara göre, askerî seçeneklerin maliyeti arttıkça diplomasi tek çıkış yolu olarak daha fazla ağırlık kazanıyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Forumda, NATO’nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, İsrail’in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan’a saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler de gündeme gelecek konular arasında yer alıyor. Ekonomik kırılganlıklar, savunma sanayisinde iş birliği ve enerji arz güvenliği de başlıklar arasında. Etkinlik kapsamında yüksek düzeyli paneller, interaktif oturumlar ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

ÜST DÜZEY KATILIM

Foruma, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha’nın da aralarında bulunduğu 20’den fazla devlet ve hükûmet başkanı ile 50’ye yakın dışişleri bakanının katılması bekleniyor.

