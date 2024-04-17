Aracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti

Hatay’da aracında uyuşturucu olduğunu fark eden vatandaş, polisi arayarak kendini ihbar etti. Şahıs, uyuşturucu maddenin aracına husumetlileri tarafından konulduğunu öne sürdü.

İskenderun'da yaşayan ve kuru temizleme yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Serol Avcı, aracında koltuğun altına zulalanmış halde; 15 gram esrar, 42 captagon ve uyuşturucu malzemelerin satışında kullanılan hassas terazi olduğunu gördü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Aracında uyuşturucu bulan Avcı, polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu maddeye el koyarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Geçmişte husumet yaşadığı şahıslar tarafından kendisine komplo kurulduğunu söyleyen Avcı, uyuşturucunun hasımları tarafından aracına konulduğunu iddia ediyor.

"SAVCILIKTA SUÇ DUYURUM VAR"

Kendisine hasmı tarafından komplo kurulduğunu ifade eden Serol Avcı, “Dün iş yerime geldim, aracın içine yükleme yapıyorum. Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü. Koltuğun altına baktığımda sıkıştırılmış haldeydi. Ben de 155 polisi aradım, polis gecikti ve sonra tekrardan aradım. Savcılıkta suç duyurularım var. 6 Temmuz günü ayağımdan vuruldum. Arabamdan 15 gram esrar ve 42 captagon hap çıktı. Rabbim polislerimizden razı olsun. Benim olayımla ilgilendiler. Ellerinden geleni yaptılar” dedi.