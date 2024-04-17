Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti

Aracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da aracında uyuşturucu olduğunu fark eden vatandaş, polisi arayarak kendini ihbar etti. Şahıs, uyuşturucu maddenin aracına husumetlileri tarafından konulduğunu öne sürdü.

İskenderun'da yaşayan ve kuru temizleme yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Serol Avcı, aracında koltuğun altına zulalanmış halde; 15 gram esrar, 42 captagon ve uyuşturucu malzemelerin satışında kullanılan hassas terazi olduğunu gördü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Aracında uyuşturucu bulan Avcı, polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu maddeye el koyarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Geçmişte husumet yaşadığı şahıslar tarafından kendisine komplo kurulduğunu söyleyen Avcı, uyuşturucunun hasımları tarafından aracına konulduğunu iddia ediyor.

Aracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti - 1. Resim

"SAVCILIKTA SUÇ DUYURUM VAR"

Kendisine hasmı tarafından komplo kurulduğunu ifade eden Serol Avcı, “Dün iş yerime geldim, aracın içine yükleme yapıyorum. Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü. Koltuğun altına baktığımda sıkıştırılmış haldeydi. Ben de 155 polisi aradım, polis gecikti ve sonra tekrardan aradım. Savcılıkta suç duyurularım var. 6 Temmuz günü ayağımdan vuruldum. Arabamdan 15 gram esrar ve 42 captagon hap çıktı. Rabbim polislerimizden razı olsun. Benim olayımla ilgilendiler. Ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Aracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti - 2. Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venedik olsa beğenirdiniz ama burası Adana! 'Sudan biraz pahalıya' gondol keyfi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Laf atma' cinayetinde indirimsiz müebbet! Katil zanlısından 'pes' dedirten savunma - Gündem'Laf atma' cinayetinde indirimsiz müebbetEvlerdeki gizli tehlike! Şarjlı süpürge bir anda bomba gibi patladı, canını zor kurtardı - GündemBir anda bomba gibi patladı, canını zor kurtardıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-İran gerginliği yorumu dünyada manşet oldu - GündemErdoğan'ın sözleri dünyada böyle yankılandıAntalya'daki teleferik kazası enkazı havadan görüntülendi - GündemEnkaz havadan görüntülendi'Sibergöz'den kaçamadılar! 5 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli yakalandı - Gündem5 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonuDenizli'de skandal görüntüler! Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklandı - GündemEkipler harekete geçti, kameralar tek tek incelenecek
Sonraki Haber Yükleniyor...