Artvin’de 7 gün önce düşen çığın altında kalan çoban Bülent Gezer’i arama çalışmaları bölgedeki yeni çığlar nedeniyle durduruldu. Çığ riskinin yüksek seviyeye ulaştığı tespit edilen bölgede, çalışmalar hava şartları uygun olduğunda yeniden başlayacak.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık Çarşamba günü yaşanan felakette 3 çoban çığ altında kalmış, Suat Temel ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Bölgedeki çobanlardan 3’ü ise kendi imkanlarıyla çığ altında kalmaktan kurtulmuştu.

1 ÇOBAN HALA KAYIP

Çığ altındaki 1 çobanı arama çalışmaları çığ riski nedeniyle aralıklı sürerken, bölgede uyarılar artırıldı. Artan çığ riski nedeniyle çığ altındaki kayıp çobanı arama çalışmalarına geçici olarak ara verildi. Şu ana kadar kayıp Bülent Gezer'e ait herhangi bir ize ise rastlanmadı.

ÇIĞ RİSKİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

AFAD ekipleri tarafından bölgede termal kamera donanımlı dronlar ile arama, ölçüm ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde bölgede yeni çığların oluştuğu ve çığ riskinin yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Olumsuz hava şartları ve artan çığ tehlikesi nedeniyle duran arama çalışmaları, hava şartları uygun olduğunda çalışmalar yeniden başlayacak.

Çığdan kendi imkanlarıyla kurtulan çoban İrfan Yazıcı

“ÇIĞLIĞINI DUYDUM”

Kendi imkanlarıyla kurtulan 3 çobandan biri olan İrfan Yazıcı, arkadaşlarına yardım için sürüye eşlik ettiğini belirtmişti. Yazıcı, korku dolu anları şöyle anlatmıştı:

Arkadaşlar rica etmişti ben de yardım amaçlı gittim. 6 arkadaş sürüyle yola çıktık. Tepeden aşağıya doğru geliyorduk ben en arkadaydım. Koyunlar düştüğü için ben geride kaldım normalde öndeydim. Yolu yarılamıştım. Köpekler havladı. Murat ağabeyin çığlığını duydum. Az aşağıya indiğimde Murat ağabeyim ağlıyordu. İrfan gittiler dedi. O anda telefona sarıldım. 112 Acil servisi ve arkadaşlarımı aradım. Kendi imkanlarımla köye geldim. Aşırı derecede soğuk olduğu için donma riskimiz vardı. Normalde de o yolu kullanıyorduk. Hava şartlarının hesabını yapmamız gerekirdi.

