Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın köprüden atlamasının ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da geçtiğimiz yıl bir not bırakarak intihar etmişti.

Baykal, 2022'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Erkan Karaaslan' liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023'te salıverilmişti.

GÜRSEL TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Gürsel Tekin de Baykal'ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tekin paylaşımında "Avcılar önceki dönem Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşadığı ağır acıların ardından aramızdan ayrılan Burçin Baykal’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ DE GEÇEN YIL İNTİHAR ETTİ

Öte yandan Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da 2025 yılının kasım ayında bir intihar notu bırakarak hayatına son vermişti.

