Bu sabah Avrasya Tüneli’nde trafik kazası meydana geldi. Tünel bir süre otomobil geçişini kapatılırken Valilik açıklamasında "Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Avrasya Tüneli'nde sabah 08.00 sularında bir aracın yangın panosuna çarpması sonucu musluk sistemi patladı. Tünel, oluşan su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, tünelin yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.

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Avrasya Tünelinde kaza! Tünele deniz duyu aktı iddiasına yalanlama

"DENİZ SUYU DEĞİL SÖNDÜRME SİSTEMİNDE SU AKTI"

Tünele deniz suyu aktığı iddiaları ise yalanlanarak şu ifadelere yer verildi:

"08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

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