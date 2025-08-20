Avrupa'nın yeni demir perdesi 1512 kilometreden uzun olacak: Mayın tarlaları, tuzaklı köprüler, ejderha dişleri...

DIŞ HABERLER - Litvanya, Rusya ve Belarus ile olan sınırlarına 48 kilometre genişliğinde bir savunma şeridi kazmayı planladığını açıkladı. Şeritte, Rusya'nın işgali durumunda havaya uçurulmak üzere mayın tarlaları ve köprüler yer alacak.

Planlar, Rusya ve müttefiklerinin artan saldırganlığı karşısında Baltık genelinde daha fazla savunmaya yönelik bir hamlenin parçası.

Daily Mail'in haberine göre; Estonya, Letonya ve Litvanya, Polonya ile birlikte sınırlarını güçlendiriyor, mevcut çitlere engeller ve siperler ekliyor. Dört ülke de bu projeler için AB fonu arıyor.

1512 KİLOMETREDEN UZUN OLACAK

Geçtiğimiz yılın başından bu yana üzerinde çalışılan Baltık savunma hattı tamamlandığında 1512 kilometreden uzun olacağı tahmin ediliyor ve Rusya'nın kendi toprakları olan Kaliningrad ve Belarus'tan saldırı düzenleme kabiliyetini sınırlayacak.

Özellikle Litvanya, 'karşı hareketlilik' ekipmanlarıyla dolu düzinelerce 'mühendislik parkı' kurmaya başladı.

Bunlar arasında ilk başta dikenli teller, beton yol bariyerleri, Çek Kirpileri (bir tür tanksavar bariyeri) ve ejderha dişleri (beton piramitler) yer alıyordu.

ÜÇ KATMANDAN OLUŞACAK

Ancak Litvanya şimdi savunmasını daha da genişleterek başkent Vilnius'u koruyabilecek kadar genişletmeyi planladığını açıkladı.

Litvanya'nın Kaliningrad ve Belarus ile sınırı 945 kilometreden uzun.

Yeni şerit üç katmandan oluşacak. Tahmini olarak 5 kilometre genişliğinde olan ilk şerit, sınır çitinin yanına bir tanksavar hendeğiyle başlayacak. Bunu bir set, ejderha dişi şeritleri ve mayın tarlaları ve son olarak da piyadeleri savunmak için iki kat güçlü nokta izleyecek.