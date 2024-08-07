Aydın, Muğla ve Bingöl'de çıkan orman yangınları korku saçıyor! Alevler rüzgarla büyüdü

Türkiye'nin ciğerlerini hedef alan orman yangınları, Aydın, Muğla ve Bingöl'de devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerin bölgeye sevk edilmesiyle gece boyu alevler mücadele edileceği açıklandı. Aydın'daki yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.

Aydın, Muğla ve Bingöl'de çıkan orman yangınları milyonları korkuttu. Akşam saatlerinde başlayan yangınlarla mücadele saatlerce devam etti. Alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle 3 ilde de mücadelenin gece boyu süreceği belirtildi.

MUĞLA'DA ALEVLER KORKU SAÇIYOR

Muğla’nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesinde 15.15’de başlayan orman yangını 5 saattir devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aynı anda sorumluluk bölgesi olan Aydın Söke’de başlayan orman yangınına da müdahale ediyor.

Milas Ören arasında kalan Sekköy Mahallesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını havanın kararması ile hava müdahalesi sona erdi. Havanın kararmasına kadar yangına havadan 8 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyordu.

Havanın kararması ile birlikte hava gücü devre dışı kalırken, yer ekipleri gece boyunca alevler ile mücadelesini sürdürecek.

AYDIN'DA YERLEŞİM YERLERİ TEHLİKE ALTINDA

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar destek veriyor.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen alevler, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.

Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.

İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

VALİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bölgede inceleme yaptı.

Canbolat, gazetecilere, kentte sıcaklığın yüksek olduğunu, yangının hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Rüzgarın bölgede etkili olduğunu belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu mücadelede Orman Bölge Müdürlüğü'müz 50 araç, 220 personel, jandarmamızdan 9 tim, asayiş ve trafik timi, 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç, 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç ve 25 personelle ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 TOMA'sı da bölgeye intikal etti."

Can kaybı olmadığını dile getiren Canbolat, "Bu yangın kapsamında 2 metruk eve yangın sirayet etti maalesef. Tedbiren 2 evi boşalttık, içindeki insanları boşalttık. Ayrıca bir restoranı boşalttık. İzmir, Manisa, Denizli'den takviye kuvvetler istedik. Onlar da yolda geliyorlar. Ayrıca otobanı da Söke istikametinde yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesiyle ilgili trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz." dedi.

Canbolat, bölgeye yakın başka bir noktada çıkan yangında da 250 dönümlük alanın zarar gördüğünü, yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Çerçioğlu da tüm ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü kaydetti.

BİNGÖL'DE ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çamlıyurt köyünde, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 5 iş makinesi ile yangına müdahale ediyor.