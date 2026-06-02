Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek'i kabul etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Elindeki dosyayla dikkat çeken Bakan Çiftçi, görüşmeden kareler paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Görüşme, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşti. Çiftçi'nin elindeki dosyalar dikkat çekerken, Gürlek'in ise dosya/çanta taşımadığı görüldü.
Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."