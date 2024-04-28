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Bakan Bayraktar'dan yeni petrol açıklaması: Gabar'da 42. kuyuda çalışmalar başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar&#039;dan yeni petrol açıklaması: Gabar&#039;da 42. kuyuda çalışmalar başladı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.

5 bin metre sondaj kapasitesine sahip olan Koca Yusuf, Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi ‘Koca Yusuf TP1500’ Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.” dedi.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin önceki açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

Gabar, çok şükür bugün petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz orada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah (Gabar) üretimde bir rekor kıracağız. Bunu da inşallah oradan bütün milletimizle paylaşmış oluruz. Dolayısıyla Türkiye her alanda bu yeniliklerle yoluna kararlılıkla devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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