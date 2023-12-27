Bakan Fidan ve Blinken telefonda görüştü! Gündem İsveç, F-16 süreci ve Gazze

27 Aralık 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda konuştu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği, F-16 süreci ve Gazze konuları ele alındı.

Bakan Fidan, görüşmede TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

"TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

F-16 satışıyla ilgili olarak konuşan Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.

Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

FİDAN, BAE DIŞİŞLERİ BAKANI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, geçtiğimiz günlerde BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’yi konuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’ye insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karara da değinilinirken, ateşkes ve kalıcı barış için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde sürmesi için azami çaba harcanırken, ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine, nihai hedefin ise bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkati çekti.

Görüşmede İİT ve Arap Ligi Temas Grubu’nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri de ele alındı ve Gazze’de yaşanan insani trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulması yönündeki ortak çabaların sürmesi konusunda mutabık kalındı.