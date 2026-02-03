Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Göktaş, "Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan bu hamleyle çocukları çevrim içi ortamlarda zararlı içeriklerden ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak amaçlanıyor.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Göktaş yürürlüğe giren eylem planının çocuklar, aileler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Göktaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"2026–2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz.

Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye; daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz.

Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

