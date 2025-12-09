Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki emanetlerden altın ve silah çalınmasına ilişkin konuştu. Tunç, "Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ilçe genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı." dedi.

Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanetteki altınların ve Adalar Adliyesi'nde emanetteki silahların çalınması büyük yankı uyandırmıştı.

"ADLİ EMANETLERDE TEFTİŞ BAŞLATILDI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teftiş başlatılacağını açıkladı. Tunç, "Adli emanetlerle ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nın ve Adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ilçe genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. Büyükçekmece Başsavcılığı’nca gözaltı kararları verildi, 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"BANKALARDAKİ SİSTEMİN AYNISI UYGULANABİLİR"

Tunç açıklamasını şöyle devam ettirdi: "Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak. Adli emanetlerle ilgili depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı, yönetmelikte belirlenmiş, bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. Yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözümlenmesi gerekiyor. Değerli eşyaların korunması daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YASAL DÜZENLEME NE ZAMAN?

Tunç, "Çözüm sürecine ilişkin Meclis'le istişare halinde misiniz? Yasal düzenlemelerini ne zaman bekleyelim?" sorusunu ise "Meclis komisyonu raporunu hazırlayacak, raporda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda gerek yasama gerek idari uygulamalarla ilgili atılması gereken ne adım varsa Meclis bize yol gösterecek." diyerek cevapladı.

"Yeni yıldan sonra mı olur?" sorusu üzerine Tunç, "Raporun sonucuna göre." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı. Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı. Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Adalar Adliyesi'nin emanet kasasındaki 12 silah ise kaybolmuştu. Olayla ilgili zabıt katibi U.E tutuklanmıştı.

