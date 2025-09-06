Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Tunç'a Yüksekova'da anlamlı sürpriz! Türk bayrağını öperek bölgeden ayrıldı

Bakan Tunç'a Yüksekova’da anlamlı sürpriz! Türk bayrağını öperek bölgeden ayrıldı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temaslarını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere gittiği Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'da anlamlı bir sürpriz ile uğurlandı. Bakan Tunç, kendisine uzatılan Türk bayrağını öperek bölgeden ayrıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'deki ziyaret ve açılışlarının ardından Yüksekova'dan ayrılırken anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Bakan Tunç, kendisine uzatılan Türk bayrağını öperek bölgeden ayrıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temaslarını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na geçti.

Bakan Tunç'a Yüksekova’da anlamlı sürpriz! Türk bayrağını öperek bölgeden ayrıldı - 1. Resim

Havalimanında, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ve beraberindeki heyet, Bakan Tunç'u uğurlamak için hazır bulundu.

Başkan Sami Keskin, elindeki Türk bayrağını öptükten sonra Bakan Tunç'a uzattı. Bakan Yılmaz Tunç da bayrağı alarak öptü ve daha sonra uçakla Yüksekova'dan ayrıldı.

Bakan Tunç'a Yüksekova’da anlamlı sürpriz! Türk bayrağını öperek bölgeden ayrıldı - 2. Resim

"VATANIMIZA SEVDALIYIZ"

Dernek Başkanı Sami Keskin, "Bakanımız bir takım ziyaretler için Yüksekova'ya geldi. Kendisine havalimanında bir sürpriz yaptık. Bizim için çok önemli olan, şehitlerimizin kanının renginden almış Türk bayrağımızla bakanımızı uğurladık. Allah devletimize zeval vermesin, bizler daima devletimizin yanındayız" dedi.

