Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin konuştu. Bakan Uraloğlu, "8 tane gemimizin Hürmüz Boğazı’ndan çıkma talebini Dışişleri Bakanlığı’nın koordinesinde yürütüyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı öncesi Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

"4 GEMİNİN ÇIKMA TALEBİ YOK"

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz'deki gemilerden 3 tanesini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geriye kalanlardan 1 tanesi enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemiler. Çıkma talepleri yok."

8 GEMİYİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda kalan diğer gemilere ilişkin olarak ise, "Geri kalan 8 tane gemimizin çıkma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." dedi.

