Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında güvenliği üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Savuran Projesi'nin detaylarını açıkladı. Proje çerçevesinde 'Müdahale Dronu' geliştiriliyor. Savuran Projesi, hem kuş kaynaklı riskleri hem de dron tehditlerini tespit edip önlemeyi hedefliyor. Geliştirilen dron gerektiğinde kendini imha edebilme özelliği taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarındaki güvenliği üst kademeye çıkarmayı hedefleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yeni projesi, Savuran Projesi’ne ilişkin detayları paylaştı.

Proje kapsamında 2 ayrı dron platformu geliştireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, bu dronlardan birinin kuş sürülerinin yönlendirilmesi diğerinin ise FPV dronlara karşı müdahale etmek için kullanılacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

KUŞ VE DRON TEHDİTLERİNİ TESPİT EDECEK

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye taşımak için planlanan Savuran Projesi'nin hem kuş kaynaklı riskleri hem de dron tehditlerini tespit edebildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Savuran Projesi'nin tehlikeli durumlarda otomatik uyarı vereceğini ve hem manuel modda hem de otomatik modda müdahale yetkisine sahip olduğunu da vurguladı.

Savuran Projesi ile havalimanlarındaki tehditler önlenebilecek

Sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu sistemi şöyle anlattı:

Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek.

Proje kuş sürüleri ve tehdit oluşturan droneları belirleyecek

Bakan Uraloğlu, “Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir Müdahale Dronu geliştiriyoruz” diyerek sistemin yapacağı faaliyetleri ise şöyle sıraladı:

Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak

Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak.

Yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edebilecek; kritik durumlarda otomatik uyarı verecek ve insan-onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirebilecek.

