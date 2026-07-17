Ticaret Bakanlığı, piyasada oldukça popüler olan peluş kaz oyuncağının bebek ve çocuklar için ciddi boğulma riski taşıdığını belirterek satışını yasakladı. Laboratuvar analizlerinde güvenlik sınırını geçemeyen ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde "peluş kaz" oyuncağının TS EN 71-1 mekanik güvenlik standardında öngörülen kriterleri karşılamadığının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu oyuncağın küçük parçalara ayrılabildiği ve bu durumun özellikle bebekler ile küçük yaştaki çocuklar açısından boğulma riski oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlık peluş kaz oyuncağını toplatıyor! Laboratuvar analizleri tehlikeyi gözler önüne serdi

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bu tespit üzerine ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındığı belirtilirken, ürünün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi.

Bakanlık peluş kaz oyuncağını toplatıyor! Laboratuvar analizleri tehlikeyi gözler önüne serdi

MÜSAMAHA YOK

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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