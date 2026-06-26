Bakırköy Adliyesi'nde kalem silah, biber gazı ve neşter taşıyan kişi yakalandı. Olayın ardından adliye güvenlikleri artırılıyor, hakim savcılar için koruma planları yenileniyor.

İstanbul Bakırköy Adliyesi’ne giriş yapmak isteyen bir kişinin çantasında, X-Ray kontrolü sırasında biber gazı, neşter ve kamuoyunda “kalem silah” olarak bilinen suikast silahının ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayın muhtemel suikast bağlantısı tüm yönleriyle araştırılırken, adliyelerde güvenlik tedbirlerinin gözden geçirileceği, giriş sistemleri, kamera altyapıları ve personel güvenlik prosedürlerinin yeniden değerlendirildiği öğrenildi. Bazı büyükşehir adliyelerinde ise ek güvenlik planlamalarının devreye alınacağı belirtildi.

Bakırköy Adliyesi'ndeki olay ders oldu! Kritik davalara bakan hâkimve savcılar için özel tedbirler

Özellikle kritik dosyalarda görev yapan hâkim ve savcılara yönelik yeni koruma planlarının hızlandırıldığı da ifade edildi. Bu kapsamda, bazı adliyelerde giriş-çıkış güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi, hâkim ve savcıların görev yaptığı katlara erişim usullerinin yeniden düzenlenmesi ile yakın koruma tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği öğrenildi.

Bakırköy Adliyesi'ndeki olay ders oldu! Kritik davalara bakan hâkimve savcılar için özel tedbirler

NE OLMUŞTU?

Nahit Y. (66) Bakırköy Adliyesi’ne “kalem silah” ile girerken gözaltına alınmıştı. Nahit Y’nin çantasında ayrıca 1 neşter, 4 neşter başlığı ve bir de biber gazı çıkmıştı.

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