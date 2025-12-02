İstanbul Başakşehir’de bir sitenin 2. katındaki restoranda çıkan yangın, dumanların üst katlara ulaşmasıyla paniğe yol açtı. Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan 13 katlı sitenin 2. katındaki restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangından yükselen dumanlar, havalandırma boşluğundan binanın üst kat dairelerine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, mahsur kalarak camlara çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

