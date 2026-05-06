CHP’nin şaibeli kurultay davası bugün görülecek. Özgür Özel grup toplantısında kurultay iptal davası için “Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Bırak saraylara mermer olmayı” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulundu.

Berat Temiz / ANKARA - CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin şaibe iddialarına yönelik yargı süreci devam ediyor. Delegelere oy karşılığında para teklif edildiği ve menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA Mağduriyet algısı tutmadı! CHP mitinglerindeki söylem de değişti

12 SANIĞIN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık savunmalarıyla devam edecek davada, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu toplam 12 isim için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINA AİT İDDİANAME ÖRNEĞİ DOSYAYA EKLENDİ

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun "şüpheli", eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "mağdur" sıfatıyla yer aldığı dava öncesinde önemli bir gelişme de yaşanmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, mahkemenin talebi üzerine geçtiğimiz hafta dava dosyasına gönderilmişti.

CHP KURMAYLARI CEZA ÇIKMASINI BEKLEMİYOR

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 09.00’da başlayacak duruşma öncesinde CHP kurmayları, davadan herhangi bir ceza çıkmasını beklemediklerini ifade etti. Öte yandan CHP’nin mutlak butlan davasının da İstinaf süreci devam ediyor.

BUTLAN DAVASI ÖNCESİ YİNE MEYDAN OKUDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis grubunda, 38. Kurultay davası ile ilgili olarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yöneltti. Özel, şunları söyledi:

Yandaş basına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. İstiyorsan Hakk’a varmayı, meslek edin gönül almayı. Sarayın mermerlerinde oturanlara sesleniyorum, saraydan medet umanlara sesleniyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.

Özel, Terörsüz Türkiye’yi de bir rekabet alanı olarak görmediklerini belirterek, “İç cephenin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durmamız gereken yeri biliriz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası