Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu yakınındaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi’nde İsrail Başkonsolosluğu önünde 3 terörist, kendilerini fark eden polislere çatışmaya girmiş, 3 teröristten 1’i öldürülmüş, diğer 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir gelişme daha oldu.

Beşiktaş’taki terör saldırısında tutuklu sayısı 13’e yükseldi

TUTUKLU SAYISI 13

1 şüpheli daha bugün İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi, ardından tutuklandı. 18 şüphelinin gözaltında alındığı soruşturmada tutuklananların sayısı 13 oldu.

NELER OLMUŞTU?

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti. Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş’taki terör saldırısında tutuklu sayısı 13’e yükseldi

2 POLİS YARALANDI

Çatışmada, teröristlerden 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri de belirlendi. Teröristlerin kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

