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Bingöl'de 3 yaşındaki çocuk oyun oynarken havuza düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bingöl&#039;de 3 yaşındaki çocuk oyun oynarken havuza düştü!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bingöl'de 3 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken dengesini kaybederek havuza düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun kalbi çalıştırıldı fakat kurtarılamadı.

Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyündeki bahçede oynayan 3 yaşındaki F.G, dengesini kaybederek havuza düştü. Yakınlarının yardımıyla sudan çıkarılan F.G. bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA KURTARILAMADI

Burada çocuğun duran kalbi sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk, daha sonra sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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