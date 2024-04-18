Bir günde 5 aynı facia! Dün hepsi benzer şekilde öldü

Türkiye'de dün 5 ilde traktör kazası yaşandı. Tek bir günde Eskişehir, Muğla, Manisa, Kilis ve Siirt'te meydana gelen 'görülmeyen katliam'larda toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de, bir günde 5 kişi traktör kazalarında öldü. Yurt genelinde dün, Eskişehir, Muğla, Manisa, Kilis ve Siirt'te meydana gelen traktör kazasında 51 yaşındaki Zeki Sezgin, 74 yaşındaki Zekeriya Şanlı, 69 yaşındaki Hüseyin Danabaş, 45 yaşındaki Erkan Alataş ve 46 yaşındaki İsmail Diken hayatını kaybetti.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Eskişehir'in Çifteler İlçesi Saithalimpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Zekeriya Şanlı (74) idaresindeki traktör tarlada belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Şanlı, hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Zekeriya Şanlı’nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Aşağı Mazı Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, traktörü ile toprak yolda seyreden Erkan Alataş, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör ve römorku, yamaçtan aşağı yuvarlandı.

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Traktörün altında kalan Erkan Alataş’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alataş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOLUNU KAPTIRINCA HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de, edinilen bilgiye göre çiftçi İsmail Dikmen, kendine ait evinin bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada traktörün arkasına takılı olan makine arızalandı. Makinedeki arızayı gidermek amacıyla eğilen Dikmen kolunu ilaçlama makinesinin şaftına kaptırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesinden çıkarılan İsmail Dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dikmen'in cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KİLİS'TE DE TRAKTÖR DEVRİLDİ

Kilisin Polateli ilçesine bağlı Ürünlü köyü yakınlarında meydana gelen kazada da Hüseyin Danabaş (69) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü Hüseyin Danabaş’ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BENZER FACİA DA SİİRT'TE

Siirt'in merkeze bağlı Meydandere köyünde de Zeki Sezgin (50) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.