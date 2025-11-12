Bir senede yüzde 10 arttı! Meclis, suça sürüklenen çocukları araştıracak

ESMA ALTIN ANKARA - Bu probleme çözüm üretmek ve meseleyi bütün boyutlarıyla ele almak için Meclis çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon, suç örgütlerinin çocukları nasıl kullandığı ve çocukların suça sürüklenme eğilimini masaya yatıracak. Komisyonun önümüzdeki haftalarda mesaisine başlaması bekleniyor.

TÜİK verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında yüzde 9,8 artarak 612 bin 651 oldu. Bu olaylarda çocukların 279 bin 620’si mağdur olarak, 202 bin 785’i ise suça sürüklenme sebebiyle kolluk önüne çıktı. Bir önceki sene suça sürüklenen çocuk sayısının 170 bin olması ve sadece bir yılda suça sürüklenen çocuk sayısındaki hızlı yükseliş, suç örgütlerinin çocukları suç işlemek için daha fazla kullandığını gözler önüne serdi.

Suça sürüklenen 202 bin 785 çocuğun yüzde 40,4’ü yaralama, yüzde 16,6’sı hırsızlık, yüzde 8,2’si uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6’sı tehdit, yüzde 4,2’si genel tehlike oluşturan suçlardan dolayı gözaltına alındı.

Meclis’te bu çerçevede bütün partilerin vereceği ortak bir önerge ile kurulması planlanan araştırma komisyonunun 2026’ın Şubat-Mart dönemine kadar çalışmalarını tamamlayıp rapor yazma sürecine geçmesi bekleniyor.