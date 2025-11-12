Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir senede yüzde 10 arttı! Meclis, suça sürüklenen çocukları araştıracak

Bir senede yüzde 10 arttı! Meclis, suça sürüklenen çocukları araştıracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir senede yüzde 10 arttı! Meclis, suça sürüklenen çocukları araştıracak
Suç, Çocuklar, Araştırma Komisyonu, Şiddet, Meclis, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde toplumdaki şiddet olaylarında fail konumunda sıkça karşımıza çıkmaya başlayan suça sürüklenen çocuklarla ilgili tartışma devam ederken, Meclis bu konunun üzerine gitmek için harekete geçti.

ESMA ALTIN ANKARA - Bu probleme çözüm üretmek ve meseleyi bütün boyutlarıyla ele almak için Meclis çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon, suç örgütlerinin çocukları nasıl kullandığı ve çocukların suça sürüklenme eğilimini masaya yatıracak. Komisyonun önümüzdeki haftalarda mesaisine başlaması bekleniyor.

TÜİK verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında yüzde 9,8 artarak 612 bin 651 oldu. Bu olaylarda çocukların 279 bin 620’si mağdur olarak, 202 bin 785’i ise suça sürüklenme sebebiyle kolluk önüne çıktı. Bir önceki sene suça sürüklenen çocuk sayısının 170 bin olması ve sadece bir yılda suça sürüklenen çocuk sayısındaki hızlı yükseliş, suç örgütlerinin çocukları suç işlemek için daha fazla kullandığını gözler önüne serdi.

Suça sürüklenen 202 bin 785 çocuğun yüzde 40,4’ü yaralama, yüzde 16,6’sı hırsızlık, yüzde 8,2’si uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6’sı tehdit, yüzde 4,2’si genel tehlike oluşturan suçlardan dolayı gözaltına alındı.

Meclis’te bu çerçevede bütün partilerin vereceği ortak bir önerge ile kurulması planlanan araştırma komisyonunun 2026’ın Şubat-Mart dönemine kadar çalışmalarını tamamlayıp rapor yazma sürecine geçmesi bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Selimiye Camii’nde Sinan devrinden katmanlar var! Kubbedeki orijinal desenlerin üzeri örtülü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet Özer tahliye edildi: Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum - Gündem"Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum"Afrika'da Türk savunma sanayi rüzgarı! - GündemAfrika'da Türk savunma sanayi rüzgarı!"İBB'ye yarın sabah kayyım atanmalı" Cem Küçük "Escobar düzeni kurmuşlar" diyerek milyarlarca vurgunu hatırlattı - Gündem"İBB'ye yarın sabah kayyım atanmalı"Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu - GündemKocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı!Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangın dördüncü gününde! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor - GündemHakkari'deki yangın dördüncü gününde!İBB'deki ihale usulsüzlükleri iddianamede: 87 ihale, 308 milyon lira kamu zararı!  - GündemİBB'deki ihale usulsüzlükleri iddianamede
Sonraki Haber Yükleniyor...