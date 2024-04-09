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Bitlis'te nisan ayında karla mücadele! 6 metre kar iki günde temizlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Bitlis'de bulunan Nemrut Krater Gölü, karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgedeki çalışmaların 2 gün içinde tamamlanması bekleniyor. 

Batı bölgeleri baharı yaşarken, doğu illerinde çetin geçen kış etkisini sürdürüyor. Son yılların en ağır kışını yaşayan Bitlis'te de hala yol açma çalışmaları düzenleniyor. 

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle kapanan Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolu açmak için çaba gösteriyor.

Bitlis'te nisan ayında karla mücadele! 6 metre kar iki günde temizlenecek - 1. Resim

YOL 2 GÜN İÇİNDE AÇILACAK

Yer yer 6 metre karın bulunduğu yolda zor şartlarda çalışan ekipler, her yıl yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan göle ulaşımın sağlandığı yolu 2 gün içinde açmayı hedefliyor.

Bitlis'te nisan ayında karla mücadele! 6 metre kar iki günde temizlenecek - 2. Resim

Nemrut Dağı eteğinde yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yapan İl Özel İdaresi merkez şantiye şefi Nail Aşit, karla mücadelenin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bitlis'te nisan ayında karla mücadele! 6 metre kar iki günde temizlenecek - 3. Resim

KAR KALINLIĞI 6 METREYİ BULDU

Nemrut Krater Gölü'nün kentin turizmi için önemli olduğunu belirten Aşit, şöyle konuştu:

Yolda kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. Ülkemizin birçok yerinde denize giriliyor. Burada da karla mücadele çalışmalarımızı 1-2 gün içinde sonlandıracağız. Ramazan Bayramı'nın birinci veya ikinci gününe kadar göle ulaşmayı hedefliyoruz. Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir yer. Bunun bilincinde olduğumuz için sabah itibarıyla mesai arkadaşlarımızla çalışmalara başladık.

Bitlis'te nisan ayında karla mücadele! 6 metre kar iki günde temizlenecek - 4. Resim

Greyder, kepçe ve rotatifle çalışma yürüttüklerini anlatan Aşit, yukarı kesimlerde kar kalınlığının daha da fazla olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Ajanslar
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