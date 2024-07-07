Bodrum'da PKK operasyonu: 6 yıldır aranan terörist yakayı ele verdi

Muğla'da silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan cezası bulunan B.Ç. Bodrum'da yakalandı. 6 yıldır aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri ile Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmayla silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.’nin Bodrum’da olduğu belirlendi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Şüpheli ikamet ettiği adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.