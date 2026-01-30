Türkiye Gazetesi
Bolu'da 3,1 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı
Bolu merkezde saat 20.38'de 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bolu merkezde saat 20.38'de 3,1 büyüklüğünde, 7.9 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi ve birçok vatandaş tarafından hissedildi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde Balıkesir Sındırgı sık sık sallanırken, bir başka gelişme de geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaşanmıştı. Bunların ardından yine Karadeniz'de meydana gelen sarsıntıyı AFAD duyurdu.
Bolu merkezde saat 20.38'de 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.9 kilometre derinliğindeki deprem, birçok vatandaş tarafından hissedildi.
