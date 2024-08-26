Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bolu’da annesiyle caddede yürüyen adam sırtından bıçaklandı

Bolu’da annesiyle caddede yürüyen adam sırtından bıçaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bolu’da bir genç, annesi ile caddede yürüyen adamı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen olayda Anıl G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ile birlikte yürüyen H.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ŞOKA UĞRADILAR

Bıçak darbesiyle yaralanan şahıs ve annesi şoka uğrarken, ikili saldırının ardından bir beyaz eşya mağazasına sığındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı H.Ç., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rusya nota verdi, Macron telaşa düştü! Telegram CEO’su ile ilgili açıklamaTürkiye'den Siyonist Bakanın Mescid-i Aksa için hadsiz sözlere sert tepki: Soysuz, lanetli...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil pek çok ilde kuvvetli yağış uyarısı - Gündemİstanbul dahil o iller dikkat, kuvvetle geliyorTürkiye'den Siyonist Bakanın Mescid-i Aksa için hadsiz sözlere sert tepki: Soysuz, lanetli... - GündemTürkiye'den Siyonist Bakana sert tepkiİmamoğlu bir yıl önce açılışını yapmıştı... İstanbul’da metronun tavanından sular aktı - Gündemİstanbul’da metronun tavanından sular aktıMacron hükümetinde başbakan krizi! Aşırı sağcı lider ortak adayı reddetti - GündemAşırı sağcı lider ortak adayı reddettiErdoğan'dan yardım istemişti! Pankart açan küçük kız tedavi edilecek - GündemErdoğan'dan ameliyatı için yardım istemiştiİstanbullular dikkat! Saat verildi, sağanak yağış geliyor - GündemSaat verildi, sağanak yağış geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...