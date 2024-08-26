Bolu’da annesiyle caddede yürüyen adam sırtından bıçaklandı
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bolu’da bir genç, annesi ile caddede yürüyen adamı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen olayda Anıl G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ile birlikte yürüyen H.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
ŞOKA UĞRADILAR
Bıçak darbesiyle yaralanan şahıs ve annesi şoka uğrarken, ikili saldırının ardından bir beyaz eşya mağazasına sığındı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı H.Ç., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi