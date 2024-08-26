Bolu’da annesiyle caddede yürüyen adam sırtından bıçaklandı

Bolu’da bir genç, annesi ile caddede yürüyen adamı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görenlerin kanı dondu! Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu böyle ezdi

Görenlerin kanı dondu! Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu böyle ezdi

Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen olayda Anıl G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ile birlikte yürüyen H.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ŞOKA UĞRADILAR

Bıçak darbesiyle yaralanan şahıs ve annesi şoka uğrarken, ikili saldırının ardından bir beyaz eşya mağazasına sığındı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı H.Ç., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.