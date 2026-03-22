Fatih'te doğal gaz patlamasıyla sarsılan Ayvansaray Mahallesi'nde iki bina yerle bir olurken 1 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatırken, patlama sesini bomba zanneden mahalle sakinleri yaşanan kaosu anlattı.

İstanbul Fatih’te meydana gelen şiddetli doğal gaz patlaması, Ayvansaray Mahallesi’ni adeta savaş alanına çevirdi. İki binanın yerle bir olduğu faciada enkaz altında kalan 11 kişiden biri hayatını kaybetti.

"Bomba patladı sandık!" Fatih'te 2 binayı enkaza çeviren faciada mahalleli dehşeti anlattı

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları tamamlanırken, konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Patlama sonrası yaralanan vatandaşların tedavileri devam ediyor.

"HER TARAF YIKILDI"

Olayla ilgili konuyan mahalleli Necat Cankurtaran ise, "Uyuyordum sese kalktım. Geldik baktık, her taraf yıkılmış halde gördük. Benim dayım oturuyor bir tanesinde de. Hastanedeymiş, durumu iyiymiş, haberini aldık da" dedi.

"BOMBA ZANNETTİK"

Patlamanın yaşandığı mahallede oturan Reyhan Özçalışkan isimli vatandaş, "Patlamayı duyduk, ben bomba zannettim. Öyle bir yüksek patlamaydı. Sonra herkes kapıya çıktı. Herkes birine bakıyor. Bir de kuşlar böyle gökyüzünde sesli bir şekilde uçmaya başladı. Sonra buraya geldik, herkes geldi. Doğalgaz patlaması olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

