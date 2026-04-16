Peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından bazı sosyal medya hesaplarından yapılan ihbarlar dikkat çekti. Bir çok ilde gözaltılar sürerken son olay Bursa'da yaşandı. Disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenilen 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna müdür ve 9 kişinin ismini vererek saldırı yapacağı yönünde ses kayıtları attı. Evinden alınan çocuk ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet birimleri Türkiye’yi sarsan iki okul saldırısının ardından sosyal medyada yayılan tehdit paylaşımları üzerine harekete geçti. Bursa'da bir çocuğun arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna attığı tehdit mesahları ihbar edildi.

ARKADAŞLARININ İSMİNİ TEK TEK VERDİ

Olay, kentteki bir ortaokulda meydana geldi. 7’nci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu A.M.A., sınıf arkadaşlarının olduğu WhatsApp grubunda çeşitli ses kayıtları paylaştı. İddiaya göre A.M.A., bu kayıtlarda okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

"BEN DE BOŞ İNSAN DEĞİLİM PUBG OYNADIM"

Diğer öğrenciler ve veliler arasında endişe oluşturan ses kayıtlarında, şüpheli çocuğun diğer illerdeki saldırıları gerçekleştirenleri överek, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

AKRAN ZORBALIĞINDAN DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞ

Öte yandan şüpheli A.M.A.’nın daha önce de ’akran zorbalığı’ yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Bu defa Bursa! Müdür ve 9 arkadaşının adını saydı, tehdit mesajları attı

TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Velilerin ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ve odasında arama yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el koydu.

SERBEST BIRAKILDI!

Gözaltına alınan A.M.A ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.M.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SIRA BENDE" DİYEN BULUNDU

Ayrıca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından bir paylaşıma "sıra bende" şeklinde yorum yapan hesabın sahibinin, Bursa'da yaşayan Y.İ. (19) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.İ'nin evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, kurusıkı silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ve 21 oyuncak tabanca ile tüfek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin ilk ifadesinde, "şaka ve mizah" amacıyla birçok paylaşım yaptığını, olayın bu derece ciddi hal alacağını düşünmediğini, ele geçirilen kurusıkı ve oyuncak tabancaları ise silahlara olan merakından edindiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

