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Bursa'da 100 hektarın kül olduğu yangın havadan görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da 100 hektarın kül olduğu yangın havadan görüntülendi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Orhaneli'de ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın havadan görüntülendi. Görüntüleri Orman Bölge Müdürlüğü paylaştı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda başlayan ve kısa süre içerisinde büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait uçak ile havadan görüntülendi.

Yangına müdahale anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Orman Bölge Müdürlüğü, “Dikkat, sıcaklıkların artması ile birlikte yeşil vatandan dumanlar yükselmeye başladı. Orhaneli’deki yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz” notunu ekledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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