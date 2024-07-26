Bursa'da 3 tekerlekli at arabasıyla gezen kişi olay oldu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme:

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik yolu üzerinde bir kişi at arabasıyla gezerken görüntülendi. Seyir halinde olan bir otomobilden olayın görüntüsü kaydedilirken, at arabasının bir tekerinin olmadığı dikkat çekti.