Bursa'da 3 tekerlekli at arabasıyla gezen kişi olay oldu
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik yolu üzerinde bir kişi at arabasıyla gezerken görüntülendi. Seyir halinde olan bir otomobilden olayın görüntüsü kaydedilirken, at arabasının bir tekerinin olmadığı dikkat çekti.
Bursa'da bir kişi otomobil yolunda at arabası kullanarak trafiktekileri tehlikeye attı. At arabasının 3 tekerinin olduğunu gören bir sürücü, o anları kaydetti.
TRAFİKTEKİ HERKESİ TEHLİKEYE ATTI
Bursa'daki olay merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabasının bir tekeri kırıldı.
Duruma aldırış etmeyen at arabalı şahıs, 3 tekerlek ile yoluna devam etti. Diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı