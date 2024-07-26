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Bursa'da 3 tekerlekli at arabasıyla gezen kişi olay oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik yolu üzerinde bir kişi at arabasıyla gezerken görüntülendi. Seyir halinde olan bir otomobilden olayın görüntüsü kaydedilirken, at arabasının bir tekerinin olmadığı dikkat çekti.

Bursa'da bir kişi otomobil yolunda at arabası kullanarak trafiktekileri tehlikeye attı. At arabasının 3 tekerinin olduğunu gören bir sürücü, o anları kaydetti.

TRAFİKTEKİ HERKESİ TEHLİKEYE ATTI

Bursa'daki olay merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabasının bir tekeri kırıldı.

Duruma aldırış etmeyen at arabalı şahıs, 3 tekerlek ile yoluna devam etti. Diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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