Cami tuvaletinden sabunluk çalıp lüks arabasıyla olay yerinden ayrıldı

Amasya'da Suluova Toki Camii'nde bir kişi tuvalette ellerini yıkadıktan sonra sabunluğu çaldı. Sabunluğu beline sokup alan şahıs son model otomobille binerek uzaklaştı.

Olay Amasya'nın Suluova ilçesindeki Toki Camii'nde gerçekleşti. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi.

Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı.

SON MODEL OTOMOBİLLE GİTTİ

Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

"BİZ NE HALE GELDİK BÖYLE"

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.