Canlı yayında gergin anlar! Gazetecinin sorusu Özgür Özel'i sinirlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı canlı yayında bir gazetecinin "Şikayet etmek yerine siz ne yaptınız?" sorusuna sinirlendi. Özel, "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. En kolay yol muhalefete saldırmak." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam Sözcü TV'nin canlı yayına katılarak gazetecilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplandırdı.

SİNİRLENDİREN SORU

Programın devamında Gazeteci Deniz Zeyrek, Özel'e TRT'yi eleştirmesi sonucu "Şikayet etmek yerine siz neler yaptınız? Siyaset şikayet etmez, çözüm bulur" dedi. Bu soruya sinirlenen Özel, "Şimdi bakın en kolayı burada, yani mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp, antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"O ZAMAN BEN GENEL BAŞKAN OLAYIM"

Zeyrek'in "O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım." cevabına karşı sesini yükselten Özel, şunları söyledi: "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. En kolay yol muhalefete saldırmak."