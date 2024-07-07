CHP öğretmeni çöpçü yaptı

Atanamayan öğretmenler için miting düzenleyen CHP, kendi belediyesinde görevli eğitimcileri temizlik işçisi yaptı! Şehitkamil Belediyesi işten çıkardığı 60 temizlik işçisi yerine öğretmenleri görevlendirdi.

CHP’li Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediyesi, 60 temizlik işçisini işten çıkardı, onların yerine kütüphane gibi birimlerdeki 40 öğretmeni görevlendirdi. Aralarında doktora dâhil beş diploması olan ve TEKNOFEST’e dört projeyle katılanların da olduğu öğretmenler, atılan işçilerle birlikte belediyeyi protesto etti.

Gençlik Kütüphaneleri, Bilim Şehitkâmil ve Deneyap Teknoloji atölyelerindeki görevlerine dönmek isteyen eğitimcilerle işten atılan temizlik işçileri belediye önünde ortak eylem yaptı; protestoya Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası da destek verdi.

Bir ay öncesine kadar ilçedeki bütün kütüphane ve bilim merkezlerinden sorumlu olan Turan Yaman “10 yıldan daha fazla zamandır bu birimlerde eğitimler veriyoruz. Öğretmenlerin yeri çöp değil eğitim kurumlarıdır” dedi.

Doktora dâhil beş diploması olan ve temizlik görevlisi yapılan Eyüp Erbilici “2014’te öğretmen istihdamı yapılacağı için bu işe girdim. Başkan göreve gelmeden önce ‘Hiçbir işçi görevinden olmayacak’ diye söz verdi; buna güvenerek destekledik” diye konuştu.

Belediyeye ait etüt merkezinde 12 yıldır çalışan Yusuf Zakir Dağ da “KPSS, LGS ve DGS grubundaki öğrencilerimize eğitimler veriyorduk. Öğretmenlerimizin içinde yüksek lisans, doktora yapan; kitap yazanlar var” diyerek isyan etti.

Park ve bahçe görevlisi yapılan öğretmen Dilek Nevruz Daşdemir ise “Öğretmenleri temizlik ve park bahçelere yönlendirdiler. Bizi direkt bu bölümlere vermeleri eğitime verdikleri değeri gösteriyor. Bayan öğretmenler park bahçelerde görevlendirildi; erkeklere ise sokaklar süpürtülüyor. TEKNOFEST’te dört projem vardı, şu anda bizi kütüphanelere almıyorlar” ifadesini kullandı.