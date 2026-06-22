CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim tartışmaları Bursa'ya da yansıdı. Yeni MYK'nın İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak yerine Turgut Özkan'ı atamasının ardından partililer karara tepki gösterdi, il binası girişine sandalyelerle barikat kuruldu.

CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizi büyümeye devam ederken, gelişmelerin son adresi Bursa oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki yeni MYK'nın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak yerine Turgut Özkan'ı atama kararı partililerin tepkisine neden oldu. Kararın ardından il binasına gelen CHP üyeleri, görev değişiminin gerçekleşmesini engellemek için bina girişinde toplandı.

Partililer, il binasının girişine sandalyeler dizerek barikat oluştururken, Yeşiltaş'a destek sloganları attı.

"KARARI TANIMIYORUZ"

Görevden alınan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaptığı açıklamada alınan kararın hukuki ve siyasi açıdan geçersiz olduğunu savundu.

Yeşiltaş, "Butlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir. Çünkü üyeleri toplanmadan MYK'yı toplayıp böyle bir karar aldılar. Bu kararların hiçbir meşruiyeti yoktur. Tamamen hukuka ve parti teamüllerine aykırıdır. Dolayısıyla verdikleri kararı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevinin başında olduğunu belirten Yeşiltaş, Bursa örgütünün de kendisine destek verdiğini söyledi. Yeşiltaş, "Bu binayı da, bu örgütü de masa başında alınan kararlarla teslim etmeyiz. Mücadelemizi hukuk içinde sürdüreceğiz" dedi.

Nihat Yeşiltaş

"MAĞDURİYET ALGISINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP Bursa İl Başkanlığı görevine getirilen Turgut Özkan ise yaşanan sürecin hukuki çerçevede ilerlediğini belirtti. Özkan, "Ankara'da yaşanan olayların Bursa'da yaşanmasını istemiyoruz. Burada görevden alındık, mağdur olduk algısına izin vermeyeceğiz. Biz kanun olarak verilen görevi yerine getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Özkan, Yeşiltaş'a devir teslim töreni yapılması yönündeki talebini ilettiğini ancak bu talebin kabul edilmediğini ifade etti.

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