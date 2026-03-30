CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Gündemde ise rüşvet soruşturması ve ortaya çıkan görüntüler sonrası parti içinde tartışma yaratan Özkan Yalım var.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 13.30’da toplanacak. MYK’nın ana gündemi ise rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılan Özkan Yalım olacak.

Genel Başkan Özgür Özel “özel hayat” diyerek ilk başta Özkan Yalım’ı savunmasına rağmen parti içinden “İhraç edilsin” talepleri ile karşı karşıya kaldı. MYK üyelerinin neredeyse tamamının Özkan Yalım’ın ihraç edilmesini istediği öğrenildi. CHP’li üyelerin “Yalım’ı sırtımızda bir kambur gibi taşıyamayız” diyerek Özel’e baskı yaptığı ifade edildi.

Özgür Özel’in de Yalım’ın istifasını isteyeceği, istifa etmezse partiden ihraç edileceği kaydedildi.

ÖZEL'E BİR DAVA DAHA

Öte yandan, CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kendisini ‘yolsuzlukla’ suçlayan Özgür Özel’e dava açtığını duyurdu. Çerçioğlu, Özel’e “’Mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığın iftiraların hesabını yargı önünde vereceksin” dedi.

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

1969 yılında Uşak'ın Esme ilçesinde dünyaya gelen Özkan Yalım, lise mezunudur. Siyasi kariyeri öncesinde iş adamı olarak tanınan Yalım, uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektöründe yurt içi ve yurt dışında ticari faaliyetlerde bulundu.

25, 26 ve 27. dönemde Uşak Milletvekilli seçildi. 26. Dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilen Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

