CHP'li aday "Öcalan hain değil" dedi! Tepkiler art arda geldi

CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, seçim çalışması için vatandaşlarla bir araya geldi. Erdem'in vatandaşlara "Öcalan hain değil" demesi tepki çekti.

CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, seçime günler kala vatandaşlarla buluştuğu bir ortamda tepki çeken ifadeler kullandı.

"ADAM HAİN DEĞİL"

Erdem, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Siz bana bu konuda güvenin, adam hain değil. Hain değil derken, değildi diyelim... Yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullandı. O anlarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Erdem'e MHP ve İyi Parti'den de eleştiri geldi.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ: TAM BİR SKANDAL

İyi Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Erdem'in terör örgütü başını adeta meşrulaştıran bir söylemde bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Şükrü Erdem’in bu ifadesi tam bir skandaldır. Türk milletinden derhal özür dilemelidir. On binlerce insanımızın katiliyle ilgili böyle, bu tür ifadelerde bulunulması, Türk milletinin vicdanını kanatmıştır. Erdem başta şehit ailelerimiz olmak üzere bölücü örgütün yol açtığı acıları da hiçe saymıştır. Bakanlık yapmış, devlet görevinde bulunmuş, şimdi de Mustafakemalpaşa gibi manevi değerleri yüksek hemşehrilerimizin yaşadığı bir ilçemizin Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş bir şahsiyetin, söz konusu ifadelerini şiddetle kınıyor, Mustafakemalpaşalılardan ve Türk milletinden derhal özür dilemeye çağırıyoruz." dedi.

MHP: DEMLENEN CHP ZİHNİYETİ BİLİNÇALTINI AÇIĞA VURDU

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin de konuyla ilgili şunları söyledi: "DEM'lenen CHP zihniyeti bilinçaltını açığa vurmuştur. MHP Bursa teşkilatları olarak yozlaşmış ve DEM'lenmekten gözleri şaşı bakan CHP zihniyetine teslim edecek tek bir ilçemiz yoktur. Belediye Başkan Adayımız Ahmet Beygirci Mustafakemalpaşa'ya ve adıyla müsemma güzide ilçemize, Cumhuriyet değerlerine, geleneklerine bağlı, vizyoner ve dinamik kadrolarıyla Mustafakemalpaşalı'nın gönlünde taht kurmuştur. Muhabbetle, gayretle ve ilçemizin sorunlarına çözüm aşkıyla yola koyulmuştur. Mustafakemalpaşa'mızı terörist sevici, lümpen, halktan ve sorunlarından uzak, beyni çürümüş bu zihniyete teslim etmeyeceğiz"