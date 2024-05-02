Çığ altında kalan araç 4 ay sonra ortaya çıktı

Geçtiğimiz aralık ayında Van'da çığ altına kalan minibüs, 4 ay sonra ortaya çıktı. Çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılacak araç, sahibine teslim edilecek.

22 Aralık 2023'te Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ

Çığ sonrası vatandaşlar arabalarını bölgede bırakıp kaçmıştı. Gece gelen çığ ise bırakılan bir minibüsün üzerine düşmüştü. Çığın etkisiyle minibüs uçuruma sürüklenmişti.

SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK

Öte yandan TRT Haber'den edinilen bilgiye göre havaların ısınması ile yol açma çalışmaları yeniden hız kazandı. Çığ altında kalan minibüs ise ortaya çıktı. Çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılan minibüs sahibine teslim edilecek.