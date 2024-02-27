Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da: Endişe etmesin, prangalarından kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Manisa'da düzenlenen mitingine katıldı. Erdoğan, "Muhalefet lideri endişe etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Manisa 31 Mart'ta yeni bir destan yazacak. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'na desteği için Manisa'ya teşekkür ediyorum.

"ONU DA ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Muhalefet lideri endişe etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz. Hiçbir programı olmayanlar sadece konuşur. Muhalefetin akıbeti bu seçimde de aynı olacaktır. Buralarda borusunu öttürmeye çalışan birisi var. 13 kez girdiği seçimlerden bir netice alamadan gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak.

"HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKMAK BOYNUMUZUN BORCU"

İçeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak için her yolu deniyor. Milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarından bırakmak boynumuzun borcudur. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Yeter ki milletimiz birliğine sahip çıksın.

Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz.

"HANİ NEREDE TERÖRİSTAN?"

Türkiye'yi, geçtiğimiz 21 yılda 3 kattan fazla nasıl büyüttüysek, sanayimizi, tarımımızı, ticaretimizi nasıl küresel rekabete hazırladıysak bugünkü meseleleri de öyle hal yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin. Çalışanlarımızın dertleri mi var, birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var, birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var, birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz. Gabar'da bunu giderdik, Cudi'de mağaralara girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Beslerderesi'nde aynı şekilde girdik. Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede teröristan? Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk. Telafisi mümkün olarak gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz.

"ADAY LİSTESİNİ BİLE ZAMANINDA TESLİM EDEMEDİLER"

Milleti umursamayan muhalefet anlayışının, sorumsuz politikaları yaşadığımız sorunların üzerine tuz biber ekti. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle hareket etmekten çekinmemiştir. Gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirlik ittifakların farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdiler.

"3-5 BELEDİYE İÇİN SİYASİ BÖLÜCÜLERE TESLİM OLUNMAZ"

Kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği beli değil. CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor. 3-5 belediye için siyasi bölücülere teslim olunmaz. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Saruhan'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Haftalar öncesinden saati belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar siyasetten uzak durumdalar. Çıkarları dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Bırakın dünyada ve burada ne olduğunu, kendi memleketleri ile ilgilenme gereği durmuyorlar. Böyle siyaset olmaz, Türkiye bu zihniyete emanet edilemez.

"BUNLARIN ELİNE FIRSAT GEÇSE ÜLKEMİZ ELİNDEKİLERDEN OLUR"

Bu muhalefet anlayışının, bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi yoktur. Allah göstermesin bunların ellerine fırsat geçerse ülkemiz ve milletimiz elindekilerden de olur. Muhalefet tarafı sadece konuşur, sadece yalan ve iftira ile kafaları karıştırmaya çalışır, sadece kendi küçük menfaatlerini korumaya bakar. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturma konusundaki ısrarımızın sebebi de aynıdır."