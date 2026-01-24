Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk il ziyaretini bugün Aydın'a yapacak. Erdoğan, kentte yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık bir aranın ardından Aydın'ı ziyaret edecek. Erdoğan, 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Aydın’da inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini başlatacak.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende Aydınlılara da hitap edecek olan Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.

ÇERÇİOĞLU'NU ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de gitmesi, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi alması da bekleniyor.

