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Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek

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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz'da gideceği Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile de temas kuracağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA TEMMUZDA YOĞUN MESAİ

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek - 1. Resim

ABD İLE DE TEMAS KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek - 2. Resim

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.

Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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