Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz'da gideceği Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile de temas kuracağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA TEMMUZDA YOĞUN MESAİ
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.
ABD İLE DE TEMAS KURULACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.
Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ GAZZE
Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.
Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.