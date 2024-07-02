Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 2 Temmuz 2024 17:09 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 17:24 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz'da gideceği Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile de temas kuracağı belirtildi.