Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Steinmeier'ı kabul edecek! Masada 4 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bugün Külliye'de bir araya gelecek. İki liderin masasında 4 önemli konu başlığı bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

4 ÖNEMLİ BAŞLIK VAR

Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

İki liderin programı ise şöyle: Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Steinmeier ile ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, daha sonra Steinmeier onuruna resmi akşam yemeği verecek.