Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Tarihimizin kara lekesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılına ilişkin paylaşım geldi.

Acı dolu günleri unutmayacaklarını belirten Erdoğan, "Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız." dedi.

"BİR DAHA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Açıklama şöyle devam etti: "Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."