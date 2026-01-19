Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde aktif havalimanı sayısının 58 olduğunu belirterek, "Esenboğa'nın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca "Projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Havacılıktaki başarı grafiğimizi daha da yukarı çekeceğiz. Hükümet olarak tam 23 yıldır milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Gayretimiz, kardeşliğimize gölge düşmesin diyedir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlığımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden ödün vermedik.

"TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN TÜRKİYE OLDUK"

Her alanda devada yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Teşkilatımızlar, bakanlık ve kurumlarımızla milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

Hizmet zincirimize bugün yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en etkili şekilde değerlendirmek için 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

Esenboğa'ya 3. pist ve yeni kule! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız

"AKTİF HAVALİMANI SAYISI 60'A YÜKSELECEK"

Havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla birlikte bu sayı 60'a yükselecek.

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Nereden nereye... Göreve geldiğimizde Esenboğa'nın halini biliyorsunuz değil mi? Buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire. Hem havalimanını halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdik. Bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa'da 3, dünyada ise 7. sıraya yerleştik.

Esenboğa'da son 23 yılda önemli bir gelişme kaydedildi. Esenboğa'yı yenilikçi biz vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık. Bugün de iki etaptan oluşan projemizin birini tamamladık. 75 metre genişliğinde, 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, hava trafik kontrol merkezimizi, teknik bloğu inşa ettik. 6 adet kargo apronumuzu ve yolları da dahil kaplama sahasının yapımını tamamladık. İkinci etapta terminal binamızı genişleteceğiz. Böylece Esenboğa'nın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz.

Tam 298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Her projeyle muhalefetle aramızdaki vizyon farkı da ortaya çıkıyor.

MUHALEFETE GÖNDERME YAPTI

Milletin parasıyla gününü gün edenlerin aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülke vatandaşları için kullanıyoruz. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası