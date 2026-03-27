Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Uluslararası sistem büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor" dedi.
- "STRATCOM Zirvesi 2026" İstanbul'da geniş katılımla başladı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel sistemdeki uzlaşı eksikliğini, çifte standartları ve Batı medyasının gerçekleri gizlemesini eleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında 2. Cihan Harbi sonrası kurulan uluslararası sistemin büyük bir meşruiyet krizi yaşadığını belirtti ve barışın önemine değindi.
"STRATCOM Zirvesi 2026" programı bugün geniş katılımla İstanbul'da başladı. Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Zirvede uzman isimlerle küresel gündemi ele alacağız. Küresel sistemde uzlaşı kavramı geri plana itiliyor. Dünyada çifte standart artık gizlenmeyecek ölçüde. Batı medyası gerçekleri gizliyor. Çocukların katledilmesi görmezden geliniyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına video mesaj gönderdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Uluslararası sistemde kopuş, krizler, anlatılar ve düzen arayışı temasıyla tertip edilen bu önemli zirvenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine, iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.
Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum.
Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor.
Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir."