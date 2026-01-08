Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz mitingindeki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle CHP liderine tazminat davası açtıklarını duyurdu.

500 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." denildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel mitingde ağır ifadeler kullanmış ve "Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan-Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump’tan Türkiye için değil, kendisi için gelecek talep etmektedir. Allah sağlıklı ömür versin, uzun ömür versin. Ama siyasi ömrün sona erdi. Bunu da bilesin” ifadelerini kullanmıştı.

