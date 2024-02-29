Cumhurbaşkanlığından Bushnell paylaşımları hakkında açıklama: Propaganda hesaplarının yalanı çıktı!

ABD'li asker Aaron Bushnell'in İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe vermesi sonrası Bursnell ile ilgili "Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak, paylaşımı yaptı" iddiası ortaya atılmıştı. İletişim Başkanlığı iddiaların asılsız olduğunu açıklayıp "Yapılan incelemeler sonucunda Reddit platformunda Bushnell'ın böyle bir paylaşımı bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kaydetti.

Dünya, ABD hava kuvvetlerinde görev yapan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in İsrail'in Washington Büyükelçiliği önündeki protestosuyla sarsıldı. Gazze'de yapılan İsrail soykırımına ortak olmayacağını söyleyerek kendisini ateşe veren Burshnell hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.

O iddialardan birisi de İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, "Filistin’i özgürleştirmek için kendini ateşe veren Aaron Bushnell, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' paylaşımıydı.

İletişim Başkanlığı konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, "Filistin’i özgürleştirmek için kendini ateşe veren Aaron Bushnell, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' paylaşımı yaptı" iddiası doğru değildir.

ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" diyerek 25 Şubat tarihinde kendisini ateşe vermiştir.

Olayın üzerine Filistin halkına yönelik soykırımı meşrulaştırmaya çalışan bazı propaganda hesapları, Bushnell'in Reddit platformu üzerinden, "Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak" şeklinde sahte bir paylaşımı dolaşıma sokmuştur.

Yapılan incelemeler sonucunda Reddit platformunda Bushnell'ın böyle bir paylaşımı bulunmadığı tespit edilmiştir.

İsrail propagandasına itibar etmeyiniz.

NE OLMUŞTU?

ABD hava kuvvetlerinde görev yapan 25 yaşındaki Bushnell, 26 Şubat’ta, İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde “Artık soykırım suçuna ortak olmayacağım. Şimdi aşırı bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin, işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil” dedikten sonra kendini yakmıştı. Bushnell’in hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Bu arada İsrail ordusu, 30 bin askerin 7 Ekim 2023’ten bu yana psikolojik danışmanlık almak için çağrı merkezleriyle irtibata geçtiğini açıkladı.

Yazılım mühendisi olan Aaron Bushnell, ABD hava kuvvetlerinde yedi ay temel ve teknik eğitim aldıktan sonra, eğitimi birinci olarak tamamlamış ve bilişim teknolojileri altyapı izleme ve gözetim merkezinde görev almıştı. Bushnell’in özel sektöre geçmek istediği iddiaları yer almıştı.